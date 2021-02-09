Kocaeli’nde 5 bin 100 öğrencinin yüzü güldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 5 bin100 öğrenciye TYT ve LGS test kitap setleri vererek yüzlerini güldürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi nedeniyle yaptığı destekler devam ediyor. Son olarak Kocaeli İl Milli Eğitim tarafından belirlenen 5 bin 100 öğrenciye test kitabı hediye edildi. Büyükşehir ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde akademik başarısı olan öğrencilere TYT ve LGS test kitap setleri verildi.

MİLLİ EĞİTİM'E DESTEK

Eğitime ikinci destek paketi kapsamında okullardaki Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam eden Lise Giriş Sınavı'na (LGS) girecek 8'nci sınıf ve Yüksek Öğretim Kurumları'na (YKS) girecek 12'nci sınıf öğrencileri Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlendi. Başarılı 5 bin 100 öğrenciye verilen test kitabı milli eğitim camiasının da yüzünü güldürdü. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER BÜYÜKŞEHİR İLE DERSLERE BAĞLANDI

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan öğrenciler için destek noktaları hayata geçirmişti. Türkiye'de büyükşehirler arasında ilk olan hizmet ile birçok destek noktasında her gün ortalama bin öğrenci derslerini takip edebildi. Ayrıca tablet desteği de vererek ihtiyaç sahibi öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları sağlandı. Öte yandan yine ihtiyaç sahibi öğrencilerin evlerinde internet desteği sağlanarak önemli bir görevi yerine getirilmiş oldu.