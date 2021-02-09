Körfez’e engelsiz park yapılacak

Kocaeli Körfez İlçesine yeni yaşam alanları kazandırmayı hedefleyen Körfez Belediyesi, bu kapsamda da Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bin 850 metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan Yavuz Sultan Selim Parkı için ihale gerçekleştirildi. Belediye İhale Salonu'nda gerçekleştirilen 698 bin TL'lik yaklaşık maliyeti bulunan ihaleye 11 firma katıldı. İhale Körfez Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

PARKTA HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

1850 metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan Yavuz Sultan Selim Parkı, 'engelsiz park' özelliğinde olacak ve içerisinde engelli çocukların da kullanabileceği oyun grupları olacak. Ayrıca park alanı içerisinde basket sahası, spor aletleri ve dinlenme alanı da bulunuyor. Parkın her tarafını görecek şekilde de güvenlik kameraları da yerleştirilecek.

