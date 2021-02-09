Makaron ve gümrük kaçağı sahte votka ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince 08.02.2021 günü Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yapılan çalışmalarda; 9 bin 800 adet içleri tütünle doldurulmuş Makaron ve 62 bin 400 adet bandrolsüz makaron ile 30 adet (1 litrelik) yabancı bandrollü Gümrük Kaçağı/sahte alkol (Votka) ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda her iki konu ile ilgili olarak birer kişi olmak üzere toplamda 2 kişiye 5607 sayılı kanuna muhalefetten şüpheli olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.