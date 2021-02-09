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Makaron ve gümrük kaçağı sahte votka ele geçirildi

’ın Kdz. İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda bandrolsüz makaron ile 30 adet gümrük kaçağı sahte votka ele geçirildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 9.2.2021 15:31 ABONE OL
Makaron ve gümrük kaçağı sahte votka ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince 08.02.2021 günü Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yapılan çalışmalarda; 9 bin 800 adet içleri tütünle doldurulmuş Makaron ve 62 bin 400 adet bandrolsüz makaron ile 30 adet (1 litrelik) yabancı bandrollü Gümrük Kaçağı/sahte alkol (Votka) ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda her iki konu ile ilgili olarak birer kişi olmak üzere toplamda 2 kişiye 5607 sayılı kanuna muhalefetten şüpheli olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Makaron ve gümrük kaçağı sahte votka ele geçirildi
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