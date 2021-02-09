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21. son bölüm izle! Masumlar Apartmanı son bölümde ilk adımı atıyor!

ekranlarının takip edilen dizisi 21. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde , dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atıyor. Son bölümü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. TRT1 ile izleme linki ve özet detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 23:13 Son Güncelleme: 9.2.2021 23:13 ABONE OL
Masumlar Apartmanı 21. son bölüm izle! TRT1 Masumlar Apartmanı son bölümde Safiye ilk adımı atıyor!

Her hafta Salı günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi 21. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizininin televizyondaki gösteriminin ardından son bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Masumlar Apartmanı 21. son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASUMLAR APARTMANI 21. SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Masumlar Apartmanı 21. son bölüm izleme linki ile 21. bölüm özet detayları şöyle;



Aşağıdaki link ile Masumlar Apartmanı 21. son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani



MASUMLAR APARTMANI 21. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye'nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci'nin hastalığını öğrenir.



Ege ise Neriman'la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman'ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han'dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci'nin gelişini bekler.

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Masumlar Apartmanı 21. son bölüm izle! TRT1 Masumlar Apartmanı son bölümde Safiye ilk adımı atıyor!
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