Masumlar Apartmanı 21. son bölüm izle! TRT1 Masumlar Apartmanı son bölümde Safiye ilk adımı atıyor!

Her hafta Salı günleri TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi 21. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizininin televizyondaki gösteriminin ardından son bölümü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler "Masumlar Apartmanı 21. son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
TRT1 ile Masumlar Apartmanı 21. son bölüm izleme linki ile 21. bölüm özet detayları şöyle;
Aşağıdaki link ile Masumlar Apartmanı 21. son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…
Safiye, dünya için küçük, kendi için büyük olan o ilk adımı atmıştır artık. Ev halkı Safiye'nin değişimiyle yıllardır belki de ilk kez umutlanır. Yukarıda ise hiç umulmadık biri, günlüğe bakar ve Naci'nin hastalığını öğrenir.
Ege ise Neriman'la arasını düzeltme çabası içindedir ancak Neriman karşılık vermez. Ancak ikisinin arasındaki durumu fark eden biri, Ege ve Neriman'ı bir araya getirmek için bir hamle yapar. İnci, Han'dan sakladığı sırrı daha fazla içinde tutamaz ve itiraf eder. Bunu öğrenen Han, öfkesini dizginleyemez. Safiye ise sözleştikleri saatte, apartmanın girişinde heyecanla Naci'nin gelişini bekler.