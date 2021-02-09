Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu | Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı!

Birkaç haftadır devam eden güneşli ve sıcak havaların etkisi yavaş yavaş yitirilmeye başlanırken Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları geldi. Dün geceden itibaren İstanbul'da başlayan sağanak yağış, kuvvetli fırtına ve rüzgar nedeniyle pek çok yerde çatı uçması, ağaçların devrilmesi gibi durumlar yaşandı. Bugün de yurt genelinde lodos ve fırtınanın etkili olacağı açıklanırken bölge bölge hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklandı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 9 ŞUBAT 2021 SALI

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre; yurdun genelinde lodos hakim olurken İstanbul parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde ise sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda sel nedeniyle zor anlar yaşanan İzmir'de ise aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın hakim olacağı açıklandı.

İl il hava durumu raporu;