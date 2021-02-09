Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ bilet sorgulama ekranı ile 9 Şubat Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün MPİ canlı yayını ile noter huzurunda gerçekleşen çekilişle beraber belli oluyor. Bu hafta büyük ikramiye tam 4 milyon TL olurken ikramiyenin büyümesiyle beraber çekilişe olan ilgi de giderek büyüyor. Bu kapsamda "9 Şubat Milli Piyango sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden Milli Piyango sonuçlarına ulaşmak ise mümkün.

9 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her ayın 9,19,29'unda gerçekleşmekte olan Milli Piyango çekilişi için bugün de çekiliş saatinin gelmesiyle beraber araştırmalar hız kazandı. MPİ canlı yayını ve kurumun Youtube kanalı üzerinden naklen yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar milyonlarca kişinin merak ettiği konuların başında geliyor…