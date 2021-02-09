Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanıyor! MPİ bilet sorgulama ekranı ile 9 Şubat Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün MPİ canlı yayını ile noter huzurunda gerçekleşen çekilişle beraber belli oluyor. Bu hafta büyük ikramiye tam 4 milyon TL olurken ikramiyenin büyümesiyle beraber çekilişe olan ilgi de giderek büyüyor. Bu kapsamda "9 Şubat Milli Piyango sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. MPİ bilet sorgulama ekranı üzerinden Milli Piyango sonuçlarına ulaşmak ise mümkün.
9 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her ayın 9,19,29'unda gerçekleşmekte olan Milli Piyango çekilişi için bugün de çekiliş saatinin gelmesiyle beraber araştırmalar hız kazandı. MPİ canlı yayını ve kurumun Youtube kanalı üzerinden naklen yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar milyonlarca kişinin merak ettiği konuların başında geliyor…
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Her ayın 9, 19, 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango oyununda bugünkü çekiliş saat 15.30'da başlayacak. Milli Piyango çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak. Büyük ikramiye çekilişi ise 17.30'da başlayacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
Nasıl Kazanırım?
Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz:
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.