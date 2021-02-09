Otomobil fiyatına güvercin; 100 bin lira





Bu kuşumuzun değeri şu an da yaklaşık 5 bin TL'dir. Bunu da eğer Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan uygun görürse kendilerine hediye etmek isterim. Güvercinlerden zaten sayılı şehirlerde var. En çok bunları Konya'da bizim dedelerimiz, babalarımız üretti" dedi.