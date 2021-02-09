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Polise kendi ayağıyla geldi! "Bakmak ister misiniz?" deyince gözaltına alındı...

Ataşehir’de bir iş yerinde kaçak sigara ve tütün olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis iş yerine baskın düzenledi bir kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri içeride arama yaptıkları sırada kapıya yanaşan bir araçtan inen kişi polislere “Tütün ve makaron var bakmak ister misiniz?” diye sorunca o da gözaltına alındı. Yapılan aramalarda binlerce makaron, yüzlerce kilo kaçan tütün ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 9.2.2021 17:35 Son Güncelleme: 9.2.2021 17:42 ABONE OL
Polise kendi ayağıyla geldi! Bakmak ister misiniz? deyince gözaltına alındı...

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Küçükbakkalköy yolu üzerinde bulunan bir iş yerine girerek kontrol sağlayan polis ekipleri işyeri sahibi Ü.U'yu gözaltına aldı. Ardından iş yerinden arama yapan polis 7 kilo 350 gram bandrolsüz nargile tütünü, 9 kilo 650 gram kıyılmış tütün, 92 puro, 420 dolmuş makaron ve 12 bin 200 adet boş makaron ele geçirdi.

"TÜTÜN VAR, BAKMAK İSTER MİSİNİZ?"

Polis ekipleri iş yerinde kontrollerine devam ettiği sırada kapıya bir araç yanaştı ve gelen kişi polisleri çalışan zannedip; "Tütün ve makaron var, bakmak ister misiniz? " diye sordu. Polisler kendilerine tütün satmaya çalışan İ.A'yı gözaltına aldı. İ.A'nın aracında yapılan aramada; 63 koli Makaron, 153 kilo kıyılmış tütün, ve 700 puro ele geçirildi.

İki şüpheliye adli işlem yapılırken iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Polis arama yaparken içeri girip “Bende tütün var ister misiniz?” dedi | Video

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Polise kendi ayağıyla geldi! "Bakmak ister misiniz?" deyince gözaltına alındı...
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