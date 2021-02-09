Recep ayı ne zaman? 2021 Diyanet takvimi ile Recep ayı tarihi belli oldu!

RECEP AYI'NIN ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ NELERDİR?

İslam dininde üç ayların ilki olarak bilinen, mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir dönem olarak nitelendirilen Recep ayı başlıyor. Recep ayında yapılan iyilikler 70 şaban ayında 700 ve ramazan ayında ise 1000 katı ile mükâfatlandırılır.

Receb ayı Hicrî ayların yedincisi ve Ramazan'dan iki ay öncesidir. Fazileti bakımından ayrı bir yeri vardır. Regaib ve Mi'rac gibi mübarek geceleri içinde bulundurması faziletini daha da arttırmaktadır. Ayrıca, Kur'ân'da haram ayları olarak geçen dört aydan birisi olması, Müslüman kalblerdeki yerini bir kat daha daha artırmıştır.

Buna göre Receb ayında işlenen ibadet, edilen iyilik, yapılan hizmetlerin manevî ecri ve sevabı bire yüz verilmektedir. Bunun için mü'minler bu aydaki nasiplerini arttırmak maksadıyla daha çok gayret sarf ederler. Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verirler.