Recep ayı ne zaman? 2021 Diyanet takvimi ile Recep ayı tarihi belli oldu!

Diyanet 2021 takvimi ile halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri belli oldu. Şubat ayına girmemizle birlikte müminler Recep ayı ne zaman sorusuna yanıt ararken bu aylarda yapılan ibadetlerin, kılınan namazların ve tutulan oruçların ehemmiyeti oldukça fazladır. İhsan ve bereket ayı olarak nitelendirilen 2021 Recep ayı tarihinin bu hafta sonuna denk geldiği biliniyor.
Diyanet'in 201 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre üç ayların ilk olan Recep ayı 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Recep ayı kameri aylardan olan hicri ayının yedincisidir. Mübarek 3 ayların başlangıcı ve ilkidir.
İslam dininde üç ayların ilki olarak bilinen, mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir dönem olarak nitelendirilen Recep ayı başlıyor. Recep ayında yapılan iyilikler 70 şaban ayında 700 ve ramazan ayında ise 1000 katı ile mükâfatlandırılır.
Receb ayı Hicrî ayların yedincisi ve Ramazan'dan iki ay öncesidir. Fazileti bakımından ayrı bir yeri vardır. Regaib ve Mi'rac gibi mübarek geceleri içinde bulundurması faziletini daha da arttırmaktadır. Ayrıca, Kur'ân'da haram ayları olarak geçen dört aydan birisi olması, Müslüman kalblerdeki yerini bir kat daha daha artırmıştır.
Buna göre Receb ayında işlenen ibadet, edilen iyilik, yapılan hizmetlerin manevî ecri ve sevabı bire yüz verilmektedir. Bunun için mü'minler bu aydaki nasiplerini arttırmak maksadıyla daha çok gayret sarf ederler. Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verirler.
Recep, şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir şeref ve fazilete sahiptir.
Hz. Resul-ü Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır."
İmam Musa Kazım'dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kim recepten birgün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur."