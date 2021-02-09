Şanlıurfa’da itfaiye ekipler isyan etti

Zamanla yarışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı itfaiye erleri için her saniye çok kıymetli. Olay yerine en hızlı şekilde ulaşmaya çalışan itfaiye erleri, olay yerine ulaşana kadar pek çok zorlukla mücadele ediyor.

En önemli sorunları ise, dar sokaklara bilinçsizce araçlarını park eden sürücüler. Dar sokaklardan geçerek olay yerine ulaşmaya çalışan erlere ise, çevredeki vatandaşlar araçları kendi imkânları ile kaldırarak yardımcı oluyor.

Şanlıurfa'da birçok noktasında bulunan olası bir yangın, kaza, intihar ve kurtarma operasyonları için istasyondan çıktıkları andan itibaren birçok zorlukla mücadele ediyor.

Haliliye ilçesine bağlı Yavuz selim mahallesinde intihar vakasına giden itfaiye ekipleri Şanlıurfa'da birçok yapının eski ve sokakların dar olması ve hatalı parklar nedeniyle sokak arasında pikabın bilinçsiz park etmesi yüzünden mahalleden çıkamadı. İntihar vakasının bulunduğu yere yürüyerek gelen itfaiye erleri polis ekiplerinin intihar vakasının olumsuz olduğunu söylemesi üzerine itfaiye erleri rahat bir nefes aldı.