Sayan, Diyarbakır anneleri ile görüştü

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini telefonla arayan Sayan, annelerle bir süre görüntülü sohbet etti.

'TERÖRÜ YENECEĞİZ' MESAJI

Sayan, 3 Eylül 2019'dan bu yana nöbet tutan annelerin her zaman devlet olarak yanında olduklarını ve terörü yeneceklerini söyledi. Sayan, "Teröre 'dur' demenin zamanı gelmiştir. Kürtler hiç kimsenin rehinesi değildir. Ne PKK'nın ne de siyasi uzantısı HDP'nin rehineleri değildir. Dolayısıyla ayağa kalkmamız lazım ve buna 'dur' dememiz lazım. Tankla, topla, tüfekle, askerle, polisle terörü belli bir noktaya getirirsiniz. Terörü Kürtler bitirir. Kürtler ayağa kalkacak. Teröre 'edi bese', 'yeter artık' diyecek ve bu terör örgütleri gereken dersi alacaklar" diye konuştu.



Sayan, ilkbaharda Ağrı'dan 2 bin gençle yola çıkarak Diyarbakır'a gideceklerini ve Diyarbakır annelerinin dizinin dibine oturarak evlatlarını geri vermeyen terör örgütü PKK'yı kınayacaklarını anlattı. Türkiye'nin her tarafındaki Kürtler'in birer meşale yakacağını ve anne yüreğini ortaya koyarak terör örgütü PKK'yı bitireceğini ifade eden Sayan, "Ayrımız ve gayrımız yoktur. Ben bütün Türkiye'deki annelerin yüreklerini Diyarbakır annelerinin yüreğiyle birleştireceğine inanıyorum. 'Beyaz Yürüyüş'ün amacının bu. Dolayısıyla bunu buradan başlatarak bütün Türkiye'nin de buna destek vereceğine inanıyorum. Hep birlikte bu terör örgütlerine 'dur' diyeceğiz. 'Edi bese', 'yeter artık' diyeceğiz. 'Beyaz Yürüyüş'ümüz ile Türkiye'yi yok etmek isteyen Türkiye düşmanlarına gereken dersi vereceğiz. Türkiye dostlarına da gereken umudu vereceğiz." dedi.