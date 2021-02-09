Sel suları bahçemi yıkıp geçti! Sel suları 20 bin lira zarara neden oldu

2 Şubat Salı günü 8 saatte bir aylık yağmur yağınca sel kâbusu yaşanmıştı. Suya kapılan 2 kişinin boğularak hayatını kaybettiği, 775 su baskınının yaşandığı, 52 vatandaşın da kurtarıldığı sel Balçova'da 65 yaşındaki çiftçi Ahmet Kaya'yı da vurdu. Balçova Barajının altında Ilıca Deresi mevkiinde 12 dönümlük arazisinde mandalina, portakal ve bakla yetiştiren Kaya'nın arazisi akşam saatlerinde sel suları nedeniyle büyük zarar gördü. Balçova Barajı'nın kapaklarının da açılmasıyla sonucu akan sular sel suları ile birleşince araziyi çevreleyen 100 metre uzunluğundaki çit yıkıldı.

25-30 ağacın dengesi bozuldu. Dikilen baklalar sel sularıyla yok olup gitti. Yaklaşık 20 bin liralık bir zararının olduğunu anlatan Kaya, "Geçtiğimiz sene Gümüldür'de çıkan yangın nedeniyle o civarda yaşayan domuzlar yiyecek bulabilmek için bizim buralara geldi. Bahçeye giren domuzlar meyvelere zarar veriyor. Çitler bu anlamda önemli. 100 metre uzunluğundaki bahçe duvarlarını çevreleyen çit yıkıldı. 25-30 ağaç zarar gördü. Diktiğimiz baklalar yok oldu. Baraj kapakları açılırken haber verilseydi ya da birde açılmasaydı belki bunlar yaşanmazdı. Daha önce çalışan baraj görevlisi daha tecrübeliydi. Yağışlı havalarda kapaklara ayar veriyordu" dedi. Zararının karşılanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na başvuracağını ifade eden Kaya, "Benim dışında yakınımdaki arazilerde sulama amaçlı kurulan su borularının hepsi sel suları nedeniyle yok oldu. Diğer çiftçiler de büyük zarar gördü" diye konuştu.