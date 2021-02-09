Seradan meyve sebze değil hint keneviri çıktı! Ödemiş’te esrar tarlası bulundu

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın göreve geldikten sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile uyuşturucuya karşı savaş stratejisiyle çalışmaya devam ediyor. Narkotik polisleri sokaklarda uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ödemiş'te bir arazide uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaşınca operasyon için düğmeye bastı. Ekipler belirlenen adrese şok baskın düzenledi.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Seranın içine giren Narkotik polisi büyük şaşkınlık yaşadı. Meyve sebze yetiştiriciliği adı altında tarlaya hint keneviri ekildiği ortaya çıktı. 663 hint kenevirine el konulurken yapılan aramalarda 1 adet tabanca da bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.