Son dakika: Aksaray'daki otelde korkunç olay!

OTEL BOŞALTILDI

Oteldeki resepsiyon görevlisine dışarıdan gelen bir vatandaşın "5. kattan duman çıkıyor" demesi üzerine fark edilen yangın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Tüm ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken, polis ekipleri oteli tahliye etti. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracında bulunan merdiven vasıtası ile yangına hem dışarıdan hem de içeriden müdahale etti.