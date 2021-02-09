SON DAKİKA: Demre'deki kaçak villa ile ilgili yeni gelişme: Ya kendi yıkacak ya da yıkılacak...

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KALDIRILDI



Mahkemeye savunmasını gönderen Demre Belediyesi, Yapı Kayıt Belgesi'nin ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce iptal edildiği ve belediye olarak yapılan işlemin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yasal emirlerini yerine getirmek olduğu belirtildi. Savunmada, alanın 1'inci derece doğal sit alanı olduğu belirtilerek, Kaş- Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olduğu ve kıyı kenar çizgisi ihlali olduğu da vurgulandı. Belediyenin savunması üzerine yeni bir karar alan Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi.



BELEDİYE BAŞKANI: 30 GÜN SÜRE TANIYACAĞIZ



Karşı tarafın açtığı dava sonrası yürütmeyi durdurma kararı alan mahkemenin işlemleri tamamen durdurduğunu hatırlatan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Verilen yeni karar, bu işlemlerin kaldığı yerden devam ettirilmesi yönünde. Savunmamızı verdikten sonra yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Biz kararı vatandaşa tebliğ edeceğiz. Diyeceğiz ki; 'Bak yürütmeyi durdurma kararın kaldırıldı. Sen burayı kendin 30 gün içerisinde yık. Yıkmıyorsan oraya biz ekipman kuracağız ve yıkacağız'" dedi.