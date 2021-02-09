Son dakika: Emrah Serbes'in eniştesi ve doktoru şüpheli oldu ‘Adli makamları yanıltmak istediler’





İddiaya göre kazadan bir gün sonra Serbes'in eniştesi Kıvanç Nart'ın, Dr. Atasoy'u aradığı ve Serbes'in alkol almasının sakıncası olup olmadığını sorduğu, Atasoy'un ise Serbes'in psikolojik durumu gözetilerek alkol almasında sorun olmadığı yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.