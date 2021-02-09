Son dakika: Maganda kurbanı gencin ablası konuştu!

"ADALET İSTİYORUM"

Kardeşinin yanında vurulduğunu ve her şeyin saniyeler içinde gerçekleştiğini söyleyen abla Mürüvvet Demirbaş, "Cuma günü market alışverişi için çıkmıştık. Alışverişi yaptık marketten çıkar çıkmaz bir kalabalık gördük. Kısıtlama kalabalığı sandım başta. O sırada birinin silahı çıkardığını gördüm. 'Muhammet silah var' demeye kalmadan kardeşimi yerde görmem bir oldu. 17 yaşındaki bir çocuk eline silah almasını biliyorsa eğer hapiste de yatacak. Benim 20 yaşındaki kardeşim gitti. Bunun hesabını kim verecek. Bizim canımız yandı, onun da canı yansın. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Kardeşim için adalet istiyorum" dedi.