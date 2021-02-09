Son dakika: Son dakika: Aleyna Çakır'ın annesi uyardı! Tehlikenin farkında değil misiniz?





Bununla da yetinmeyip bir de tehdit ediyordu. Uyuşturucu kullanırken yanında kızlar vardı. O kızlara çok üzüldüm. Onları kendi evladım yerine koydum. Onların aileleri de bir an önce kızlarını o bataktan kurtarsınlar. Sonu benim kızım gibi olmasın. Benim yaşadığım bu acıyı yaşamasınlar. Evlatlarına sıkı sıkıya sahip çıksınlar" dedi.