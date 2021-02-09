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’da kim elendi? 9 Şubat listesine göre elenen yarışmacı belli oldu

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması ’da bugün eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya rekabetin devam ettiği Survivor’da bu akşam iletişim oyunu oynandı. İletişim oyununun ardından ise ada konseyine gidilecek ve bir yarışmacı sms oylarının ardından yarışmaya veda edecek. Yarışmanın sıkı takipçileri, Survivor’da bu gece kim elendi, elenen yarışmacı kim oldu sorularının yanı sıra sms-oy sıralaması gibi detayları merak ediyor. Survivor’da yapılacak ada konseyinin ardından sms oy sıralaması ile birlikte elenen isim açıklanacak.

Giriş Tarihi: 9.2.2021 23:10 ABONE OL
Survivor’da kim elendi? 9 Şubat Survivor SMS sıralaması listesine göre elenen yarışmacı belli oldu

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor tüm hızıyla kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacılar iletişim oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Birazdan ise ada konseyiyle birlikte eleme gecesi heyecanı başlayacak. Haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Doğan olmuştu. İkinci dokunulmazlık adayı ise gönüllüler takımından Hanzade oldu. Bu akşam yapılacak aday konseyin de iki takımdan da birer isim daha eleme adayı olacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam açıklanacak olan SMS sıralaması sonrasında hem ünlüler hem de gönüllüler takımından SMS birincileri belirlenecek. İki SMS birincisi ise, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adaylarını belirleyecek.

ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLACAK?

Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Yarışmaya veda edecek isim bu akşam gerçekleştirilecek olan ada konseyinin ardından belli olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SMS OY SIRALAMASI

BARAN: 11

EMİN:10

STEVEN:9

DUYGU:8

YUNUS EMRE: 7

HANZADE:6

REŞAT:5

ALEYNA:4

AYŞE:3

DORA:2

POYRAZ:1

2 ŞUBAT SMS OYLAMASI SIRALAMASI İLE SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 4. hafta Ünlüler – Gönüllüler elenen yarışmacı sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli oldu. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı kaybetti ve eleme adayları Ayşe, Reşat, Duygu eleme adayları oldu. Oylama sonucunda elenen isim açıklandı.

Survivor'da elenen isim Duygu oldu.

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Survivor’da kim elendi? 9 Şubat Survivor SMS sıralaması listesine göre elenen yarışmacı belli oldu
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