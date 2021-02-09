Survivor’da kim elendi? 9 Şubat Survivor SMS sıralaması listesine göre elenen yarışmacı belli oldu

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor tüm hızıyla kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacılar iletişim oyunu için kıyasıya mücadele verdi. Birazdan ise ada konseyiyle birlikte eleme gecesi heyecanı başlayacak. Haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Doğan olmuştu. İkinci dokunulmazlık adayı ise gönüllüler takımından Hanzade oldu. Bu akşam yapılacak aday konseyin de iki takımdan da birer isim daha eleme adayı olacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam açıklanacak olan SMS sıralaması sonrasında hem ünlüler hem de gönüllüler takımından SMS birincileri belirlenecek. İki SMS birincisi ise, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adaylarını belirleyecek.

ADAYA VEDA EDEN İSİM KİM OLACAK?

Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. Yarışmaya veda edecek isim bu akşam gerçekleştirilecek olan ada konseyinin ardından belli olacak.