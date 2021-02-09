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Tek kelimeyle iğrenç! ATM'ye gelen vatandaşlar şok oldu!

'Bu kadarına da pes' dedirten olay 'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Para çekmek için ATM'ye gelen vatandaşlar makinedeki tuşlara tükürüldüğünü gördü. İğrenç görüntüyle karşılaşan vatandaşlar bunu yapan kişiye tepki gösterdi. Olay bankaya bildirildikten sonra ATM dezenfekte edilerek kullanıma açıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.2.2021 16:48 Son Güncelleme: 9.2.2021 16:50 ABONE OL
Tek kelimeyle iğrenç! ATM'ye gelen vatandaşlar şok oldu!

Aydın genelinde pandemi tedbirleri uygulanmaya devam ederken, bazı duyarsız şahıslar da tepkilere yol açmaya devam ediyor. Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankanın ATM'sine para çekmeye gelen vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. ATM'nin üzerindeki tükürük lekesi, görenleri hem tiksindirdi hem kızdırdı.

ATM DEZENFEKTE EDİLDİ

Toplum sağlığını tehdit eden bu duyarsızlık üzerine vatandaşlar, durumu banka yetkililerine bildirdi. ATM dezenfekte edildikten sonra yeniden kullanımına açıldı.

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Tek kelimeyle iğrenç! ATM'ye gelen vatandaşlar şok oldu!
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