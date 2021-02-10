1000 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara verilen destek ödemeleri sorgulamaları e devlet üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödemelerin sonuçları E Devlet üzerinden görüntülenebilirken PTT görevlileri tarafından zarf içerisinde evlere de teslim ediliyor. 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 2021 E devlet ile 3 faz 1000 TL sosyal yardım pandemi desteği başvuru sonuçları sorgulama

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU EKRANI

Şubat ayına girmemizle beraber 1000 TL sosyal yardım başvuruları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğreniliyor. Olumlu sonuçlanan başvuruların ardından sosyal yardım parası PTT'den teslim edilirken başvurular hala devam ediyor…