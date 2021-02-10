65 yaş üstü vatandaşlar ne zaman aşı olacak? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşı takvimi!

Öncelikli meslek grubunda ve yaş gruplarında olan vatandaşlar, gözlerini koronavirüs aşı takvimine ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara çevirdi. İlk aşamada 85 yaşın üzerindeki vatandaşların aşılama uygulamaları tamamlanırken ardından ise sırasıyla 80 ve 75 yaş üzerindeki vatandaşların aşılamaları gerçekleştirilmişti. Şimdilerde binlerce kişi 65 ve 70 yaş üstü aşılamanın ne zaman başlayacağını merak ediyor.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK? AŞI TAKVİMİ İLE DUYURULDU

Son Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir"

ifadelerini kullanmıştı.