Akdeniz Üniversitesi Rektörü konuştu: Hastamız Türk vatandaşı takip edeceğiz

Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nde virüsün İngiltere mutasyonuna yakalanan bir hasta tespit ettiklerini de açıklayarak, "Hastamız Türk vatandaşı. Bunu takip edeceğiz. Bildiğimiz suştan ne farkı var, tedavide değiştirilmesi gereken bir şeyler var mı? Tek bir hasta bununla yeterli olmamakla beraber bizim için ufak da olsa bir gösterge olacak" diye konuştu.





Vatandaşları tedbiri elden bırakmamaya davet eden Özkan, "Herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu mutasyonun daha hızlı yayılımı söz konusu. Bu anlamda aşıyla beraber elbette kısıtlamaların devam etmesi gerektiği, insanların maske, mesafe kuralarına eskisinden daha çok riayet etmeleri çok önemli. Bu bir süreç ve dünyanın neredeyse yüzde 60'ının aşılı olması gerekiyor. Bu da bir zaman alıyor ve bu zaman içerisinde hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Aşı ile beraber kurallara riayet etmek şu an için tek silahımız. İnşallah dünyadaki bütün aşılar bu suşa da etkilidir." dedi.