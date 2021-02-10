SON DAKİKA! Bakan Koca'dan aşı ve yasaklarla ilgili açıklama: 70 ve 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak, kısıtlamalar kaldırılacak mı?

Yaptıklarımız eksik ya da fazla bulundu. Her bir eleştiriyi yönetimi daha iyi nasıl yapabiliriz saiki ile sahiplendik, daha iyisini başarmak için kullandık. Vicdan sahibi gönüller verdiğimiz mücadelede ne büyük başarılara imza atıldığını kabul edecektir. Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve Cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak.

Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek üzere hafta sonundan itibaren başta kabine olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, belediye başkanlarımızın aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum."