Çamaşır yıkama evi yüzlerce kişiye ücretsiz hizmet veriyor

Şanlıurfa Siverek AK Partili İlçe Belediyesi ihtiyaç sahibi, üniversite öğrencileri ve Suriyeli misafirlerin yararlanması amacıyla açtığı çamaşırhanede, her ay 350 aileye hizmet veriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki çamaşır yıkama evinde, her ay 350 ihtiyaç sahibi aile ile Suriyeli misafirlerin elbiseleri yıkadıktan sonra ütüleyerek teslim ediyor.

Tüm hizmetlerin ücretsiz verildiği çamaşırhaneye ilginin yoğun olduğu bildirilirken yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla ilçeye gelecek olan üniversite öğrencilerinin de yararlanacağı belirtildi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiklerini dile getiren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Yavuz, çalışmaların Başkan Ayşe Çakmak'ın talimatıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Her ay yaklaşık olarak 350 ailenin giysilerini yıkadıklarını ifade eden Yavuz, "Çamaşırhanemizde 6 çamaşır makinesi, 2 kurutma makinesinin yanı sıra ütü hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımız kirli elbiselerini getirip teslim ediyor. Ekiplerimizce yıkanan, kurutulan giysiler ütülendikten sonra kendilerine teslim ediyoruz. Özellikle Suriyeli misafirlerimizin yoğun ilgisi var." dedi.

Tek başına yaşadığını ve elbiselerini getirdiğini söyleyen Beze Çelik, "Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın şahsında tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi ve tek yaşayanlar için önemli bir hizmet." diye konuştu.