Cinayet göz göre göre işlenmiş: Milyonluk kanlı pusu

Çanakkale'nin Fevzipaşa Mahallesi'nde dün evinin önünde ailesinin gözleri önünde kuzeni tarafından silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Muammer Çelikkol'un milyonluk uyuşturucu trafiğini ihbar ettiği ve büyük kuzenine iftira attığı için öldürüldüğü iddia edildi. İki kuzen arasındaki husumetin aylar önceki bir ihbardan kaynaklandığı belirlenirken, öldürülen Muammer Çelikkol'un sosyal medya hesaplarından tehdit edildiği, adeta cinayetin göz göre göre işlendiği ortaya çıktı.
AĞABEYİ TUTUKLANDI
İddiaya göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşık 7 ay önce Gelibolu'da yaptıkları operasyonda piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken, şahıslar Emniyet Müdürlüğü'nde verdikleri ifade de iddiaya göre uyuşturucuyu H. Ç.'ye teslim edeceklerini ileri sürdüler. İfadelerin ardından H.Ç.'de kısa sürede yakalanarak cezaevine gönderildi.
Devrim Çelikol
KUZENİNİ SORUMLU TUTTU
Cezaevine gönderilen ağabeyi H.Ç.'nin iftiraya uğradığını ve tutuklanmasından kuzenini sorumlu tutan Devrim Çelikkol iddiaya göre, uyuşturucu satmak ve silah bulundurmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen ve bir ay önce serbest bırakılan Muammer Çelikkol'a husumet beslemeye başladı.
Muammer Çelikkol
SİLAHINI ÇEKTİ
Fevzipaşa Mahallesi'nde dün sabah 06:00 sıralarında meydana gelen olayda Devrim Çelikkol ağabeyinin iftiraya uğradığını iddia ederek kuzeni Muammer Çelikkol'un Fevzipaşa Mahallesi Kuyu Sokak'ta bulunan evlerine geldi. Kapı önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çeken Devrim Çelikkol, herkesin gözleri önünde kuzeni Muammer Çelikkol'a ateş etti. Sırtından vurulan Muammer Çelikkol kanlar içinde yere yığılırken, Devrim Çelikkol kayıplara karıştı.
HASTANE DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yakınlarının 112'ye bilgi vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken hastaneye kaldırılan ve çok kan kaybettiği belirlenen Muammer Çelikkol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Masası dedektifleri Devrim Çelikkol'u cinayeti işlediği silahla birlikte kıskıvrak yakaladı.
BABASI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf eden Devrim Çelikkol'un sosyal medya hesabındaki "Beni en kötü günümde vurun, iyi günümde hiç birinize nefes aldırmam" paylaşımı dikkat çekerken genç yaşta kuzeninin katili olan Devrim Çelikkol'un babasının da 2013 yılında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir firmada şoför olarak çalışan Baba İlker Çelikkol 14 Mart 2013 tarihinde bir barda alkol aldıktan sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalırken cinayet 1. 5 yıl sonra aydınlatılmıştı. Çelikkol'un alkol aldığı barın sahibi O.Ç. Kasten Adam Öldürmeye tam teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken İlker Çelikkol'un geçen onca süreye rağmen cesedine ulaşılamamıştı.
GÖZ GÖRE GÖRE
Öte yandan işlenen cinayetin tartışma fitilinin sosyal medya hesapları üzerinden aylar öncesinden ateşlendiği ortaya çıktı. Muammer Çelikkol'u suçlayan Devrim Çelikkol'un yakınlarının Muammer Çelikkol'u her yerde aradıkları iddia edilirken sosyal medya hesaplarından da tehditler savurdukları belirlendi.