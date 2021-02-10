Cinayet göz göre göre işlenmiş: Milyonluk kanlı pusu

Muammer Çelikkol

SİLAHINI ÇEKTİ

Fevzipaşa Mahallesi'nde dün sabah 06:00 sıralarında meydana gelen olayda Devrim Çelikkol ağabeyinin iftiraya uğradığını iddia ederek kuzeni Muammer Çelikkol'un Fevzipaşa Mahallesi Kuyu Sokak'ta bulunan evlerine geldi. Kapı önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahını çeken Devrim Çelikkol, herkesin gözleri önünde kuzeni Muammer Çelikkol'a ateş etti. Sırtından vurulan Muammer Çelikkol kanlar içinde yere yığılırken, Devrim Çelikkol kayıplara karıştı.

HASTANE DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınlarının 112'ye bilgi vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken hastaneye kaldırılan ve çok kan kaybettiği belirlenen Muammer Çelikkol tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından harekete geçen Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Masası dedektifleri Devrim Çelikkol'u cinayeti işlediği silahla birlikte kıskıvrak yakaladı.

BABASI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf eden Devrim Çelikkol'un sosyal medya hesabındaki "Beni en kötü günümde vurun, iyi günümde hiç birinize nefes aldırmam" paylaşımı dikkat çekerken genç yaşta kuzeninin katili olan Devrim Çelikkol'un babasının da 2013 yılında cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir firmada şoför olarak çalışan Baba İlker Çelikkol 14 Mart 2013 tarihinde bir barda alkol aldıktan sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalırken cinayet 1. 5 yıl sonra aydınlatılmıştı. Çelikkol'un alkol aldığı barın sahibi O.Ç. Kasten Adam Öldürmeye tam teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken İlker Çelikkol'un geçen onca süreye rağmen cesedine ulaşılamamıştı.

GÖZ GÖRE GÖRE

Öte yandan işlenen cinayetin tartışma fitilinin sosyal medya hesapları üzerinden aylar öncesinden ateşlendiği ortaya çıktı. Muammer Çelikkol'u suçlayan Devrim Çelikkol'un yakınlarının Muammer Çelikkol'u her yerde aradıkları iddia edilirken sosyal medya hesaplarından da tehditler savurdukları belirlendi.