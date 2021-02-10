Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 11 Şubat AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, , kaç şiddetinde? 11 Şubat - son depremler listesi

Ülkemizde yer alan aktif fay hatları sebebiyle farklı şiddetlerde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Geçtiğimiz gün Konya ilimizde meydana gelen 4.7 şiddetindeki son dakika deprem olayının ardından ve son depremler listesi verileri daha yakından araştırılıyor. 11 Şubat AFAD - ile yurt ve dünyadan son dakika deprem gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 10.2.2021 23:40 Son Güncelleme: 10.2.2021 23:40 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 11 Şubat AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. Konya'da önceki gece meydana gelen ve deprem fırtınası denilebilecek peş peşe şiddetli sarsıntılar sonrasında yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarının duyurulduğu 11 Şubat AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırılıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileriyle meydana gelen son dakika deprem olaylarından detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 11 Şubat AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA