Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 11 Şubat AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları yaşanmaya devam ediyor. Konya'da önceki gece meydana gelen ve deprem fırtınası denilebilecek peş peşe şiddetli sarsıntılar sonrasında yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarının duyurulduğu 11 Şubat AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırılıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileriyle meydana gelen son dakika deprem olaylarından detaylar şöyle;