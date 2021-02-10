Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri En son deprem nerede oldu? 10 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

En son deprem nerede oldu? 10 Şubat ve son depremler listesi

ve ’nden gelen son dakika veriler, özellikle aktif yer kırığı bulunan bölgelerde yaşayanlar tarafından araştırılıyor.. Yakın dönemde yaşanan son depremlerde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli korku yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Sisam'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de 118 can kaybına yol açmıştı. Bu başlık altında, 'de yaşanan son depremlere ilişkin veriler ile  AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.2.2021 09:56 ABONE OL
En son deprem nerede oldu? 10 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son bir haftada, Sivas, Kayseri, İzmir ve dün akşam saatlerinde de Konya'da yaşanan sarsıntıların ardından deprem yeniden ülke gündeminde yerini aldı. Bu nedenle de AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. "En son nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde" sorularının yanıtı, aşağıda yer almaktadır. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

ARKADAŞINA GÖNDER
En son deprem nerede oldu? 10 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA