En son deprem nerede oldu? 10 Şubat Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son bir haftada, Sivas, Kayseri, İzmir ve dün akşam saatlerinde de Konya'da yaşanan sarsıntıların ardından deprem yeniden ülke gündeminde yerini aldı. Bu nedenle de AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. "En son nerede deprem oldu ve kaç şiddetinde" sorularının yanıtı, aşağıda yer almaktadır. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ