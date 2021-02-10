Esnafın kabusu haline gelmişti! 55 suç kaydı bulunan hırsız yakayı ele verdi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede iki hırsızın, 3 ay içerisinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlatmıştı. Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemeler kapsamında iki hırsız girdikleri bir evde cep telefonu çalmıştı. Sesleri duyarak salona gelen ev sahibi ile karşı karşıya gelen hırsızlar, kaçarak kayıplara karışmıştı. Yine aynı hırsızlar Beşiktaş'ta bulunan bir eczanenin kepengini kaldırmış, diğer hırsız ise sürünerek içeriye girmişti. Burada kasaya yönelen hırsız kasadan bin 800 lira parayı çaldıktan sonra kepengin altından sürünerek çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA GİRMEDİKLERİ YER KALMAMIŞ

Beşiktaş ilçesinin korkulu rüyası haline gelen hırsızların Nisbetiye Mahallesi'nde yaşanan diğer bir olayda ise bir dönercinin iş yerinin kepengini zorlayarak içeriye girdikten sonra kasadaki bin 900 liraya çalarak kayıplara karışmıştı. Mecidiye Mahallesi'nde yaşanan son olayda ise, gece saatlerinde A.Y. isimli kişinin tekel bayiine giren iki hırsız, bin 100 dolar, 12 bin 600 lira ve 80 paket sigara çalmıştı. Güvenlik şirketinin sahibine bilgi vermesi üzerine iş yerine gelen A.Y. kasadan toplamda 22 bin lira çalındığını tespit etmişti.

KİMLİKLERİ DEŞİFRE OLUNCA YAKAYI ELE VERDİLER

Hırsızların benzeri şekilde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olayına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsılık olayının meydana geldiği iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların eşkallerini belirleyerek kısa sürede kimliklerini tespit etti. Çalışmalara devam eden Beşiktaş polisi, 26 yaşındaki Onur A.'yı Şişli'de evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 29 yaşındaki diğer hırsız Mustafa K.'nın ise karıştığı başka bir suçtan dolayı yakalandığı ve cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen Onur A.'nın iş yerinden 35 adet, açıktan hırsızlıktan 9 adet ve benzeri suçlardan toplamda 55 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ancak dosyaya sunulan güvenlik kamerası görüntüleri boş çıkınca şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇ ORTAĞI TESPİT EDİNCE TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mustafa K., verdiği ifadesinde Onur A.'yı teşhis etti. Emniyet güçleri tarafından tekrar getirilen güvenlik kamerası görüntülerinde de Onur A.'nın tespit edilmesi üzerine şüpheli İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik güvenlik kamerası görüntülerinde Onur A.'nın tespit edilmesi üzerine şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.