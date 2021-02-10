Fitness eğitmeni apartman görevlisini öldürmüştü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı!

İstanbul'da 2018 yılından apartmanda bir cinayet gerçekleşmişti. Apartman görevlisi Nefise D., ses yaptığı için şikayet edilen fitness eğitmeni İbrahim Y.'i uyarmaya gitmişti. Bu esnada ikili arasında tartışma çıkmıştı. Genç adam Nesfise D.'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. Kaçarak kayıplara karışan İbrahım Y., sonradan emniyete giderek teslim olmuştu. Nefise D., olay yerinde hayatını kaybetmişti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrasında İbrahim Y., 'Canavarca Hisle Öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapip istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden genç adam, savunmasını gerçekleştirdi.
SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Mahkeme salonunda yaşadığı heyecan nedeniyle zorluk yaşadığını iddia eden İbrahim Y., talebi üzerine duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savunmasında, "Nişanlım ile evi tadilat ediyorduk. Olaydan bir kaç gün önce sokak kedisini apartmana aldığım için Nefise hanımdan uyarı aldım. Dairemde yapılan tadilat ve apartmanda beslediğim kedi için komşularım tarafından şikayetler başladı. Olay günü Nesife hanımı şofben arızası için çağırdım 'Ablacım gelir misin ?' dedim. Geldi, baktık randevu aldı servisten sonrasında dairemden ayrıldı.
"EVE GİDEN ÇIKAN BELLİ DEĞİL"
Tekrardan gelerek sert bir şekilde müziğin sesini kısmamı söyledi. Bende müziği kapadım bana 'Eve giren çıkan belli değil, sen bu evi gündelik mi kullanıyorsun ? Burada kimler oturuyor biliyor musun? Komşular ile konuşacağım kısa sürede çıkman için' dedi. Kapıyı kapatırken itekledi ve koltuğa düştüm. Çıkmasını söyledim bana bağırmaya ve hakaret etmeye başladı.
"KAN FIŞKIRIYORDU"
Bana vurduğu esnada itekledim. Masanın üzerinde bulunan meyve bıçağını aldı ve savurdu, kesik yarası aldım. Apartmandan gelen sese bakarken bıçağı almaya çalıştım. Çekişirken sapı elimde kaldı kesici kısmı Nefise hanıma gelmiş yaralandığını bilmiyordum düşme sesine baktım boğazından kan fışkırıyordu. Şoka girdim, evden ayrıldım. Polis merkezine giderek teslim oldum" diyerek olayın bu şekilde gerçekleştiğini iddia ederek tahliyesini talep etti.
RAPOR TALEBİNE RET
Savunmasının ardından Nefise D.'nin kızı anatılan herşeyin yalan olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatı tarafından adli tıp raporu ve İbrahim Y.'nin savunması göz önünde bulunarak bilirkişi raporu alınması talebini ve tahliye talebini reddetti. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma ileri bir tarihe ertelendi.Son dakika haber: Tanıştıkları günün yıldönümünde birlikte öldüler! Yürek burkan detaylar!