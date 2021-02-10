Fitness eğitmeni apartman görevlisini öldürmüştü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı!

"EVE GİDEN ÇIKAN BELLİ DEĞİL"

Tekrardan gelerek sert bir şekilde müziğin sesini kısmamı söyledi. Bende müziği kapadım bana 'Eve giren çıkan belli değil, sen bu evi gündelik mi kullanıyorsun ? Burada kimler oturuyor biliyor musun? Komşular ile konuşacağım kısa sürede çıkman için' dedi. Kapıyı kapatırken itekledi ve koltuğa düştüm. Çıkmasını söyledim bana bağırmaya ve hakaret etmeye başladı.