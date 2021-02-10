Son dakika haber: Güzelleşmek isterken yüzü yandı! Gelin adaylarını görmeye dayanamıyor!





İlhan, yaşananlar sonrası psikolojisinin bozulduğunu ve işyerine gelen gelin adaylarını görünce eski yüzünü hatırlayarak çok üzüldüğünü dile getirerek, "Onların o berrak yüzünü görünce tabii ki insanın psikolojisi bozuluyor. Benim de öyle bir cildim vardı ama şu an öyle bir şey yok. İyileşme süreci de çok uzun.