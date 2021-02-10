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İki arkadaşın kavgası kötü bitmişti! Otomobilin camındaki yazı dikkat çekti!

Son dakika haberi: Esenyurt'taki arkadaş cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. 17 yaşındaki U.T, çocukluk arkadaşı 19 yaşındaki arkadaşı ’ı bıçaklayarak öldürdü. Küfür yüzünden kavga ettikleri ileri sürülen ikiliden birlikte çekildikleri fotoğraflar kaldı. Olaydan hemen sonra şüpheli U.T’yi gözaltına aldı. U.T. cezaevine gönderildi. Ölen Berat Çağlak’ın fotoğraf çektirdiği otomobilin arkasındaki “Ben en azından katilimi tanıyorum yazısı” dikkat çekti...

DHA
Giriş Tarihi: 10.2.2021 12:24 Son Güncelleme: 10.2.2021 13:05 ABONE OL
İki arkadaşın kavgası kötü bitmişti! Otomobilin camındaki yazı dikkat çekti!

Olay, 7 Şubat'ta Esenyurt Saadetdere Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Berat Çağlak (19) iki gün önce küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. ile saat 18.15'te sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında U.T., Çağlak'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen bıçaklamaya devam eden U.T. olay yerinden kaçtı.

KURTARILAMADI!

Çağlak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çağlak'ı öldüren çocukluk arkadaşı U.T. Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. U.T. buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

"KİM VURDUYA GİDECEKSİN"

Yaşanan olay sonrası Çağlak'ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan otomobilin camında, "Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kim vurduya gideceksin..." yazması dikkat çekti. Öte yandan geriye iki arkadaşın birlikte çektirdiği bir de fotoğraf kaldı.

"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAKLADIM"

Polisteki ifadesinde U.T.'nin alkollü olduğunu iddia ettiği arkadaşının kendisine saldırdığını, kendisini korumak için arkadaşını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Çocukluk arkadaşını öldürdüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı | Video

"BERABER BÜYÜDÜLER"

Mahalledeki bir esnaf ise iki arkadaşın beraber büyüdüklerini söyleyerek, "Arkadaştı bunlar. Niye kavga ettiler. Ben de bilmiyorum. Biri 16 diğeri 18 yaşında. Çocukluk arkadaşıydılar. Beraber büyüdüler, ettiler. Bizim de sevdiğimiz gençlerdi. Ondan dolayı da üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Ben hiç bir sorun görmedim aralarında" dedi.

Esenyurt’ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü
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İki arkadaşın kavgası kötü bitmişti! Otomobilin camındaki yazı dikkat çekti!
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