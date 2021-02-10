İki arkadaşın kavgası kötü bitmişti! Otomobilin camındaki yazı dikkat çekti!

"BERABER BÜYÜDÜLER"

Mahalledeki bir esnaf ise iki arkadaşın beraber büyüdüklerini söyleyerek, "Arkadaştı bunlar. Niye kavga ettiler. Ben de bilmiyorum. Biri 16 diğeri 18 yaşında. Çocukluk arkadaşıydılar. Beraber büyüdüler, ettiler. Bizim de sevdiğimiz gençlerdi. Ondan dolayı da üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Ben hiç bir sorun görmedim aralarında" dedi.

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