Son dakika: İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası birçok şehir beyaza bürünecek

Son dakika hava durumu: Meteorolojik uyarılar peş peşe geliyor. Geçtiğimiz gün özellikle İstanbul'da çok şiddetli bir şekilde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıları MGM tarafından yapılmaya devam ederken öte yandan beklenen İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih belli oldu. Hava durumu tahmin raporuna göre; kar yağışının İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi birçok ilde hafta sonu itibarıyla etkili olması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI!
Meteoroloji günlük hava durumu tahmin raporunda son günlerde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına hadisesinin güney ve güneybatı yönlerden Kuzey Ege ve Marmara Bölgelerinde bugün sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
FIRTINA BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK!
İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre; uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki haftaya düşüşle başlayacak.
İstanbulluların bir süredir beklediği kar yağışı 14 Şubat Pazar günü itibarıyla etkisini gösterirken Pazartesi de yağışların devam edeceği tahminler arasında yer alıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemir geçtiğimiz Pazartesi günü ise ahaber'e yaptığı açıklamada kar yağışı için tarih veren isimlerden biriydi.
Hava Tahmin Uzmanı Özdemir, bu haftanın hava durumu beklentilerini vatandaşlarla paylaşırken gelen verilere göre; 14-15 Şubat tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da kar yağışının etkili olacağını ifade etti.
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Beklentilere göre; Hava sıcaklıkları Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyretmesi beklenirken öte yandan Cuma günü kuzeybatı kesimlerinden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Birçok ilimiz Pazar ve Pazartesi günü ise kar yağışının etkisinde olacak…