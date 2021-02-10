Son dakika: İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası birçok şehir beyaza bürünecek

Son dakika hava durumu: Meteorolojik uyarılar peş peşe geliyor. Geçtiğimiz gün özellikle İstanbul'da çok şiddetli bir şekilde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarıları MGM tarafından yapılmaya devam ederken öte yandan beklenen İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih belli oldu. Hava durumu tahmin raporuna göre; kar yağışının İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi birçok ilde hafta sonu itibarıyla etkili olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI!

Meteoroloji günlük hava durumu tahmin raporunda son günlerde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına hadisesinin güney ve güneybatı yönlerden Kuzey Ege ve Marmara Bölgelerinde bugün sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.