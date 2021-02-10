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İşte kırmızı çayın sırrı… SABAH açıklıyor

Sakarya Nehri'nin uzantısı olarak Ankara'nın doğusundan başlayıp, şehir merkezine kadar uzanan 'nın kırmızı renkte akması görenleri şoke etmişti. Sosyal medyada görüntülerin paylaşılması üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sudan numune alarak inceleme başlatmıştı. Ankaralı vatandaşları tedirgin eden kırmızı çayla ilgili incelemenin sonuçlarına SABAH ulaştı.

SEDA TABAK SEDA TABAK
Giriş Tarihi: 10.2.2021 17:11 Son Güncelleme: 10.2.2021 17:42 ABONE OL
İşte kırmızı çayın sırrı… SABAH açıklıyor

Edinilen bilgilere göre, kapsamlı yapılan incelemede, Ankara Yenimahalle İlçesi Macun Deresi'nin büyük bölümünün kapalı olarak aktığı ve GİMAT Gıda Toptancıları bölgesinden de geçtiği, kırmızı akmasının nedeninin ise muhtemelen gıda boyasının bir şekilde kanalizasyon veya yağmur suyu hattı ile dereye ulaştığı değerlendirildi.

TEHLİKELİ MADDE DEĞİL

Bölgede sanayi olmaması ve izlenimler neticesinde karışan maddenin tehlikeli madde olmadığı da belirtildi. Çıkan raporda, bölgedeki işletmelerin de incelendiği ancak tam olarak nereden kaynaklandığı tespit edilmediği gözlemlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ASKİ ekiplerince bölgede incelemeler devam ediyor.

NORMALE DÖNDÜ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, ihbarın dün saat 17:15 civarında geldiğini ve 17:40 civarında bölgede inceleme başlattıklarını belirtti. İlk incelemede derenin normal renginde olduğu tespit edilmiş, bölge halkından edinilen bilgiye göre bir süre derenin kırmızı renkli olarak aktığı ve kısa süre içerisinde normale döndüğü anlaşıldı. Bu esnada derede herhangi bir kalıntının da gözlemlenmediği belirtildi.

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İşte kırmızı çayın sırrı… SABAH açıklıyor
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