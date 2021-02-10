İşte kırmızı çayın sırrı… SABAH açıklıyor

NORMALE DÖNDÜ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, ihbarın dün saat 17:15 civarında geldiğini ve 17:40 civarında bölgede inceleme başlattıklarını belirtti. İlk incelemede derenin normal renginde olduğu tespit edilmiş, bölge halkından edinilen bilgiye göre bir süre derenin kırmızı renkli olarak aktığı ve kısa süre içerisinde normale döndüğü anlaşıldı. Bu esnada derede herhangi bir kalıntının da gözlemlenmediği belirtildi.