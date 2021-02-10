İşte kırmızı çayın sırrı… SABAH açıklıyor

Edinilen bilgilere göre, kapsamlı yapılan incelemede, Ankara Yenimahalle İlçesi Macun Deresi'nin büyük bölümünün kapalı olarak aktığı ve GİMAT Gıda Toptancıları bölgesinden de geçtiği, kırmızı akmasının nedeninin ise muhtemelen gıda boyasının bir şekilde kanalizasyon veya yağmur suyu hattı ile dereye ulaştığı değerlendirildi.
TEHLİKELİ MADDE DEĞİL
Bölgede sanayi olmaması ve izlenimler neticesinde karışan maddenin tehlikeli madde olmadığı da belirtildi. Çıkan raporda, bölgedeki işletmelerin de incelendiği ancak tam olarak nereden kaynaklandığı tespit edilmediği gözlemlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ASKİ ekiplerince bölgede incelemeler devam ediyor.
NORMALE DÖNDÜ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, ihbarın dün saat 17:15 civarında geldiğini ve 17:40 civarında bölgede inceleme başlattıklarını belirtti. İlk incelemede derenin normal renginde olduğu tespit edilmiş, bölge halkından edinilen bilgiye göre bir süre derenin kırmızı renkli olarak aktığı ve kısa süre içerisinde normale döndüğü anlaşıldı. Bu esnada derede herhangi bir kalıntının da gözlemlenmediği belirtildi.