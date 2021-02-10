Gözler o açıklamada! Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için heyecan dorukta. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda Türkiye gündemindeki her konu değerlendirilirken koronavirüs salgını ile ilgili kritik kararlar da yine bu toplantı sonrası veriliyor. Bir süredir beklenen normalleşme adımlarının ne zaman atılacağı ise yine bu toplantıda çıkan kararla belli olacak. "Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı 10 Şubat'ta ne müjdesi verecek?" gibi sorular bu noktada milyonların gündeminde. Ancak Kabine Toplantısı için tarih henüz belli olmadı.

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu hafta kabine toplantısının hangi gün yapılacağına ilişkin tüm son dakika gelişmeleri milyonların gündem maddelerinden biri haline geldi. Vatandaşlar salgın sürecinde kritik kararların alındığı bu toplantıya dair tüm detaylar merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin bugün verilecek olması da beklentileri arttırdı.