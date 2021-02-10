Gözler o açıklamada! Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için heyecan dorukta. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda Türkiye gündemindeki her konu değerlendirilirken koronavirüs salgını ile ilgili kritik kararlar da yine bu toplantı sonrası veriliyor. Bir süredir beklenen normalleşme adımlarının ne zaman atılacağı ise yine bu toplantıda çıkan kararla belli olacak. "Kabine Toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı 10 Şubat'ta ne müjdesi verecek?" gibi sorular bu noktada milyonların gündeminde. Ancak Kabine Toplantısı için tarih henüz belli olmadı.
BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu hafta kabine toplantısının hangi gün yapılacağına ilişkin tüm son dakika gelişmeleri milyonların gündem maddelerinden biri haline geldi. Vatandaşlar salgın sürecinde kritik kararların alındığı bu toplantıya dair tüm detaylar merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin bugün verilecek olması da beklentileri arttırdı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde il kongrelerine videokonferans ile bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının sonunda ise flaş bir çağrıda bulundu, "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.
Ancak henüz bu açıklamanın ne olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor.
GEÇEN HAFTA KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI
Geçen hafta eğitim öğretime yönelik Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara değindi. Erdoğan, toplantıda yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.
Açıklamalarında "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.
"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
HANGİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR?
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.