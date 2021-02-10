Kapadokya'daki oteller, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yüzde 100 doluluğa ulaştı. Sevgililer Günü'nü otantik bir atmosferde geçirmek isteyen çiftler için hazırlıklarını tamamlayan oteller, konuklarına çeşitli sürprizler sunma hazırlığında.

Peribacaları, sıcak hava balonları, kayadan oyma kilise ve otelleri ile dünyaca ünlü Kapadokya'da Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor.

Farklı bir atmosferde tatil yapmak isteyen çiftlerin yoğun ilgisi nedeniyle bölgedeki birçok otel yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda.

Sevgililer Günü'nü Kapadokya'da geçirmek isteyen çiftler için bölgede, sıcak hava balon turu başta olmak üzere, at, atv, cip safari ve deve turları gibi çeşitli aktiviteler sunuluyor.

Bölgedeki oteller odalarını Sevgililer Günü'ne özel olarak gül yaprağı ve balonlarla süslüyor. Otellerdeki menüler de o güne özel olarak hazırlanıyor.

Kapadokya'daki bir otelin genel koordinatörü Abdullah İnal, otellerinin Sevgililer Günü'nde yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

Misafirlerinin Sevgililer Günü'nü dolu dolu geçirmesi için bütün hazırlıkları tamamladıklarını belirten İnal, konuklarına çeşitli sürprizler de yapacaklarını aktardı.

Pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiren Kapadokya'ya yılbaşından sonra Sevgililer Günü'nün de doping etkisi yaptığı kaydeden İnal, "Otellerimiz şu anda yüzde 100 doluluğa ulaştı. Diğer otellerde de yüzde 80-90 oranında doluluk var. Pandemi nedeniyle yurtdışına çıkamayan yerli turist fantastik bir atmosfer olan Kapadokya'yı tercih ediyor. Bu da Kapadokya turizmcisinin yüzünü güldürdü." dedi.

Sevgililer Günü için tüm hazırlıklar tamamladıklarını vurgulayan İnal, "Rezervasyonlarımız tam doluluğa ulaştığı için misafirlerimizi rahat ettirmek adına hazırlıklarımıza başladık. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için misafirlerimizi en iyi şekilde otelimizde ağırlayacağız. Sabahın ilk saatlerinde balon turuna katılacak olan misafirlerimiz günün geri kalan kısmını otellerinde en iyi şekilde geçirecek. Bizim de onlara çeşitli sürprizlerimiz olacak." diye konuştu.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Durmaz da Kapadokya'da birçok aktivite imkanı olduğunu belirterek, "Kapadokya balon turundan atv turuna, at turundan deve turuna farklı aktivitelerin yapıldığı bir yer. İsteyen misafirlerimiz çanak çömlek atölyelerinde çömlek yapımı deneyebilir, isteyenler vadilerde yürüyüş yaparak farklı coğrafyanın tadını çıkarabilir. Bölgeye gelen misafirlerimiz dolu dolu bir Sevgililer Günü geçirecektir." şeklinde konuştu.