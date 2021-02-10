Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS 2021/3 tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları belli oldu. Henüz tercih sonuçlarına ulaşamayan vatandaşlar yayınlanan tercih kılavuzuna bakarak detaylı bilgi araştırmasına çıktı. KPSS/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS 2021/3 TERCİH SONUÇLARI YAYINLANDI!

ÖSYM tarafından KPSS 2021/3 tercih sonuçları yayınlandı. Sözleşmeli personel alımı için adaylar tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapacaklar. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Şubat 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir…