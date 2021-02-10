Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri KPSS/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 sorgulama

ÖSYM yayımladığı tercih kılavuzu ile, bünyesinde kamu personeli istihdamı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. 28 Ocak-3 Şubat tarihlerinde tercihleri alınan sözleşmeli personel pozisyon yerleştirmelerinin tamamlandığı duyuruldu. Bu duyurunun ardından 2021 nasıl ve nereden görüntülenir sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. KPSS/3 tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları sorgulamaları ÖSYM’nin resmi sitesinden gerçekleştiriliyor.

Giriş Tarihi: 10.2.2021 15:59 Son Güncelleme: 10.2.2021 16:08 ABONE OL
KPSS/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS 2021/3 tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları belli oldu. Henüz tercih sonuçlarına ulaşamayan vatandaşlar yayınlanan tercih kılavuzuna bakarak detaylı bilgi araştırmasına çıktı. KPSS/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları sorgulama

KPSS 2021/3 TERCİH SONUÇLARI YAYINLANDI!

ÖSYM tarafından KPSS 2021/3 tercih sonuçları yayınlandı. Sözleşmeli personel alımı için adaylar tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapacaklar. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Şubat 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir…

28 Ocak - 03 Şubat 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/3 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE DİKKAT!

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde "Genel Amaçlı Dilekçe" örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır.

Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA