Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS 2021/3 tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları belli oldu. Henüz tercih sonuçlarına ulaşamayan vatandaşlar yayınlanan tercih kılavuzuna bakarak detaylı bilgi araştırmasına çıktı. KPSS/3 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları sorgulama
ÖSYM tarafından KPSS 2021/3 tercih sonuçları yayınlandı. Sözleşmeli personel alımı için adaylar tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapacaklar. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Şubat 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir…
28 Ocak - 03 Şubat 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/3 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde "Genel Amaçlı Dilekçe" örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır.
Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.