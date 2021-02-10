Meke Gölü’ne patlayıcı gömen kuzenleri, dinlenmesini istedikleri akrabaları da yalanladı

Konya'nın Karapınar ilçesindeki 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü'ne kavanozlar içerisinde patlayıcı madde gömdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Abdullah Çelik (31) ile kuzeni Mehmet Çelik'in (29) kan davalılarının yerine kendilerine söylediğini belirterek mahkemede dinlenmesini talep ettikleri akrabaları Şefik Çelik'te (29) kendilerini yalanladı.

Çelik, 'Ben sanıklara kan davalıları ile ilgili herhangi bir şey söylemedim. Ben kan davalılarının kim ve nerede olduğunu bilmiyorum' dedi. Sanık Abdullah Çelik, HTS kayıtların da ismi geçen Hatice T.'nin hayat kadını olduğunu ileri sürdü. Çelik, Hatice T. ile Konya'ya geldiklerin de 1 saat birlikte olduklarını, lazım olur diye numarasını aldığını ileri sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl 14 Ocak ve 3 Mart tarihlerinde Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü mevkiinde patlayıcı gömülü olduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine bölgede çalışma yaptı. Yapılan araştırmada toprağa gömülü halde içerisinde kahverengi sıvı bulunan kavanozlar bulundu. Ankara Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü'nce sıvı madde üzerinde yapılan incelemede maddenin patlayıcı özelliği bulunan nitrometan ve anilin karışımı olduğu tespit edildi. Maddeyi kimin koyduğu yönünde çalışma yapan polis, kamera ve HTS kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Abdullah Çelik ve kuzeni Mehmet Çelik olduğunu saptadı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, 12 Haziran tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'PATLAYICI MADDEYİ PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ KULLANIYORMUŞ'

Soruşturmaya ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin, 36 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istenen iddianamede patlayıcı özelliği bulunan nitrometan ve anilin karışımı sıvının 2016-2018 yıllarında Mersin ve İstanbul illerinde ele geçirildiği bunun da PKK/KCK terör örgütü ile ilişkilendirildiği belirtildi. İddianamede, patlayıcı maddelerin PKK/KCK/YPG terör örgütünün sözde özel kuvvetler bünyesinde Ege Açılım Grubu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Ulaş A. (46) isimli örgüt mensubunun talimatı ile Abdullah Çelik ve Mehmet Çelik tarafından gömüldüğü ifade edildi.

AKRABALARI DA KENDİLERİNİ YALANLADI

Abdullah ve Mehmet Çelik, yargılama aşamasında kan davalılarının yerini kendilerine akrabaları Şefik Çelik'in söylediğini ve tanık olarak dinlenmelerini talep etti. Bu talebi kabul eden mahkeme Çelik'i dinledi. Diyarbakır'dan SEGBS ile ifade veren Çelik, kuzenleri yalanladı. Şefik Çelik, "Ne Abdullah'a ne de Mehmet'e kan davalıları olan kişilere ilişkin herhangi bir şey söylemedim. Ben kan davalılarının kim ve nerede olduğunu bilmiyorum. Bu konuda bir şey söylemiş olmam söz konusu değildir. Ben sanıkların kan davalılarının peşinden gittiklerini, onları takip ettiklerini görmedim, duymadım' diye konuştu. Kuzunler, akrabalarının ifadesine yalan söylüyor diyerek sert tepki gösterdi.

HAYAT KADINI İLE BİRLİKTE OLDUĞUNU SAVUNDU

Abdullah Çelik, HTS kayıtlarında isme geçen Hatice T.'nin hayat kadını olduğunu ileri sürdü. Çelik, "Konya'ya geldiğimizde yol kenarında bekleyen Hatice T. ile tanıştık. 1 saat beraber olduk. Evli ve ailemin öğrenmesinden korktuğum ve utandığım için daha önce bunları söyleyemedim. Hatice T. ile irtibatım buna ilişkindir. Lazım olur diye numarasını almıştım. Numaramı kaydetsin diye bir kez de onu çaldırmıştım. Bu nedenle HTS kayıtlarında adı çıkmıştır' dedi.

Mahkeme Hatice T.'nin dinlenmesini isteyerek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.