Meteoroloji uyardı! Hafta sonu kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalıyor. Hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda 6 ila 15 derece azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın kar yağışının etkisi altında kalacağı bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.