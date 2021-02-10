Milli Piyango sonuçları 9 Şubat bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı!

9 Şubat tarihinde 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında gerçekleşen canlı yayın çekilişinin ardından Milli Piyango sonuçları açıklandı. Kazandıran numaraların belli olmasının ardından bilet sorgulama sayfası da bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan amorti kazandıran numaralar ise 1 ve 8 oldu. İşte Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama sayfası!
Milli Piyango Sonuçları sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.