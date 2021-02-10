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9 Şubat bilet sorgulama ekranı: açıklandı!

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği açıklandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime açılan sonuçlar aynı zamanda canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Canlı yayın çekilişi ise Sisal Şans tarafından gerçekleştirilmekte olup 9 Şubat tarihli çekilişte 4.000.000 TL kazanan numara ise 170247 oldu. İşte bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar!

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Milli Piyango sonuçları 9 Şubat bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı!

9 Şubat tarihinde 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında gerçekleşen canlı yayın çekilişinin ardından Milli Piyango sonuçları açıklandı. Kazandıran numaraların belli olmasının ardından bilet sorgulama sayfası da bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan amorti kazandıran numaralar ise 1 ve 8 oldu. İşte Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama sayfası!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 9 ŞUBAT 2021!

Milli Piyango Sonuçları sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

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Milli Piyango sonuçları 9 Şubat bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı!
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