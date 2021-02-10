Monolit nedir, nasıl oluşur? Göbeklitepe'deki Monolit’in gizemi çözüldü!

Gizemli blok monolit ile ilgili detaylar tekrardan gündeme geldi. Son olarak Başkan Erdoğan'ın "Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşma sırasında sırrı çözülen blokla alakalı olarak Monolit nedir, nasıl oluşur sorularının yanıtı gündeme geldi. Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir.

MONOLİT NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.