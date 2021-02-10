Mutfağa duvar düştü

Esenyurt'ta, metruk binanın duvarı bodrum katındaki dairenin mutfak kısmına çöktü. 3 çocuğun bulunduğu evde yaşayanlar korku dolu anlar yaşandı.

Olay, Çarşamba günü saat 15.30'da Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan metruk binanın duvarı, bitişiğindeki apartmanın bodrum katında bulunan dairenin mutfak kısmının üzerine çöktü. Gürültü duyan ev sahipleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Evde kendi çocuğu ve 2 yeğeni ile oturduğu sırada duvarın bir anda düştüğünü söyleyen bir çocuk babası Onur Öztürk, "Çocukları biz balkona çıkaracaktık. Duvar birden evimizin üzerine uçtu. Daha önce de belirttik zaten biz bu durumu. Bize kimse yardımcı olmadı. Bizim çocuklarımız her an tehlikede. Birinin buna el atmasını istiyoruz." dedi.