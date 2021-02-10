Pandemide hayatını kaybeden hemşirenin adı görev yaptığı hastanede yaşatılıyor

Uzun yıllar Karabük SSK hastanesinde çalıştıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesi'ne tayin olan 43 yaşındaki Nihal Karataş koronavirüs testi pozitif çıkınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Karataş, 29 Aralık 2020 de yaşamını yitirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU



Safranbolu Devlet Hastanesi yönetimi Nihal hemşireyi unutmayarak, hastanenin konferans salonuna ismini vererek yaşatıyor. Bunu da hastanenin sosyal medya hesaplarından duyurarak "29 Aralık 2020 tarihinde aramızdan ayrılan değerli mesai arkadaşımız, hemşire Nihal Karataş'ın ismi artık hastanemizin konferans salonun da yaşatılıyor. Nihal hemşiremize tekrardan Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına sabırlar diliyoruz" dedi.