Şanlıurfa'da fırın vitrinleri lokantaları aratmıyor

Şanlıurfa'da fırıncıları lokantaları aratmayan menüler mevcut, bir tepside 4 çeşit yemek bile pişiriliyor. Mevsiminde patlıcan, biber yoğunluğu yaşarken kış ayında ise tepsi, soğan, patates, kuru fasulye yoğunluğu yaşanıyor. Şanlıurfa'daki herhangi bir mahalle fırınında lokantalardan daha fazla çeşit yemek pişiriliyor. Vatandaşlar tarafından getirilen yemekler arasında Şanlıurfa'ya has tepsi kebaplarının yanı sıra yüzlerce çeşit yemek bulunuyor.

Şanlıurfalıların vazgeçemediği fırına tepsi yemeği gönderme geleneğinden dolayı şehirdeki fırınlar, günün her saatinde yoğun olarak çalışıyor. Fırın ustaları, bu geleneğin yalnızca Şanlıurfa'da olduğunu belirterek, odun ateşinde pişen yemeğin daha lezzetli olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da hemen her sokakta bir fırın buluyor. Fırıncılar ekmeğin yanında artık evin bütün yemeklerini pişiyor. Kentteki fırıncıların zaman zaman sosyal medya veya görsel medyada çıkan isyan haberlerine sürekli yenilerini ekliyor. Gelen yeni tepsi çeşitlerini sosyal medyadan paylaşıyor. Patlıcan, İsot, Harran Kubbesi gibi çeşitli tepsi yemekleri daha kolay ve daha zahmetsiz olması nedeniyle fırınlara gönderiliyor. Kentteki fırınlar lokantalardan daha fazla çeşit yemek pişiriliyor.