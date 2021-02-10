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SON DAKİKA! İkizler çetesine darbe vuruldu... Evlerinden cephanelik çıktı!

Son dakika haberler... 'nın Kozan ilçesinde vatandaşların kabusu haline gelen ve "İkizler çetesi" olarak bilinen şebekeye polis ekiplerince baskın düzenlendi. operasyonda çete üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde onlarca silah ve mermi bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 10.2.2021 14:15 Son Güncelleme: 10.2.2021 14:28 ABONE OL
SON DAKİKA! İkizler çetesine darbe vuruldu... Evlerinden cephanelik çıktı!

Adana Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile nitelikli yağma suçundan "İkizler çetesi" olarak adlandırılan gruba yönelik baskın düzenledi.

EVLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan şafak operasyonunda 6 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet 9 mm'lik tabanca, 2 adet 7.65 mm'lik tabanca, 3 adet eski tip iğnesiz tabanca, 34 adet av tüfeği fişeği, 50 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 9 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet bıçak (kama), 1 adet 84 bin TL tutarında senet, 80 adet uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan 6 şüphelinin cep telefonlarına ve dijital materyallerine el konuldu.

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SON DAKİKA! İkizler çetesine darbe vuruldu... Evlerinden cephanelik çıktı!
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