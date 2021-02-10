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Son dakika: Genç ressamın acı sonu!

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda arkadaşları tarafından üç gündür haber alınamayan ressam , evinde ölü bulundu. Genç adamın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu...

Giriş Tarihi: 10.2.2021 09:54 ABONE OL
Son dakika: Genç ressamın acı sonu!

Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi Pembeçıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında yalnız yaşayan ressam Kerem Durukan'a arkadaşları üç gündür ulaşamadı.

DURUMDAN ŞÜPHELENDİRLER

Durumdan şüphelenen arkadaşları evin kapısına giderek defalarca çalmalarına rağmen içerden ses gelmeyince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. Eve giren ekipler Durukan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları genç ressamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ressamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

19 yaşındaki genç ölü bulundu

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Son dakika: Genç ressamın acı sonu!
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