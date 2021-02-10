Son dakika: Genç ressamın acı sonu!

DURUMDAN ŞÜPHELENDİRLER

Durumdan şüphelenen arkadaşları evin kapısına giderek defalarca çalmalarına rağmen içerden ses gelmeyince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile kapıyı açarak içeri girdi. Eve giren ekipler Durukan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları genç ressamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ressamın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

19 yaşındaki genç ölü bulundu