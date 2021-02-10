Son dakika haber: Cani baba, tartıştığı kızını boğazından bıçakladı!

Olay, öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti.