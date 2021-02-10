Son dakika: İstanbul'daki buzdolabı çetesine dikkat!

24 Aralık 2020'de buzdolabı bozulan Doç. Dr. Erdoğan Dadaş, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA'ya anlattı. arama motorunda çıkan ilk teknik servisi arayarak evine çağırdı. Dadaş'ın evine gelen iki kişi, buzdolabının motorunun bozulduğunu ve 2 bin 400 TL ödeme ile değişmesi gerektiğini söyledi. Ödemeyi kabul ederek yeni motor taktıran Dadaş, buzdolabının bir süre sonra soğutmadığını fark ederek eve gelen tamircileri aradı. İddiaya göre şüpheliler Dadaş'ı oyalayarak eve gelmedi. Dolandırıldığını anlayan doktor ise savcılığa şikayette bulundu.

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Erdoğan Dadaş, "2 bin 400 lira ücret söylediler. Fazla olmasına rağmen kabul ettik. Nakit olarak ödedik. Araçlarındaki motoru getirip taktılar. Gece boyunca da uğraştılar. 'Bir problem olursa bizi arayın' deyip gittiler. Buzdolabı soğutmadı. Ertesi gün de soğutmadı. Pazartesi günü buzdolabının kendi kataloğundaki numarayı aradık. İşte gerçeği o zaman öğrendik. Arıza kaydımızı bulamadılar. İşlemden haberleri yok. işte o zaman 'biz dolandırıldık' dedik" diye konuştu.