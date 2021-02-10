Son dakika: Leyla Aydemir cinsel istismara mı uğradı? Aile avukatından korkunç açıklama!

"ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ BİR KONU"

Bu zorlama izlerinin cinsellik kısmı kaynak olmaması ihtimalinde bunların neyden kaynaklanıyor olabileceğine ilişkin adli tıp kurumunun verdiği raporlarda herhangi bir açıklama yok. Benim zaten daha önce 'otopsinin karanlık kalan yerleri var' cümlemden kastettiğim şey buydu. Biz buna kafa yoruyoruz. Bu yeni bir gelişme değil. Sürecin başından beri söyle bir şekilde üzerinde çalıştığımız bir konu.

Tabii ki de mahkeme bu talebimize gerekli gördüğü takdirde yeniden otopsi ile ilgili kurumlardan görüş aldıracaktır. Sadece ilk otopsi tutanağında yani cesedin ilk bulunduğu gün yapılan incelemede cinsel bölgelerde zorlama izi olabilecek kırmızı renkli lezyonların tespit edildiği bilgisi yer almaktadır. Bunun ötesinde herhangi bir bilgi şu anda mevcut değildir" şeklinde konuştu.