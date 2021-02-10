Maltepe'de park halinde bulunan İETT otobüsü sabah saatlerinde çalındı. Park halindeki otobüse giren hırsız, bir süre aradıktan sonra otobüsün anahtarını buldu. Şoför koltuğuna geçen hırsız, otobüsü çalıştırarak Taksim'e gitti.

BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner, sabah 05.00'da sefere çıkmak için park halindeki otobüsün yanına gitti. Otobüsün yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Hemen otobüs sahibini arayarak durumu bildirdi.

Otobüsün sahibi de otobüsün GPRS'inden otobüsün yerini tespit ederek polise bildirdi. Otobüsün Taksim'de dolaştığının haber verilmesi üzerine polis ekipleri tedbir alarak otobüsü beklemeye başladı. Bu sırada otobüsün Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık halde terk edilmiş halde bulundu.

Son dakika: Otobüsü çalıp tura çıkmıştı yakalandı: 'Araç lazımdı aldım bırakmaya fırsat olmadı' dedi | Video



VARDİYA DEĞİŞİMİNDEN ÖNCE GELİP ÇALMIŞ



Konuyla ilgili çalışma başlatan polis dün saat 09.30 sıralarında Maltepe Kadıköy hattında çalışan otobüsün Beyoğlu bölgesinde kapıları açık şekilde terk halinde bulunduğu bilgisinin edinilmesi üzerine, bahse konu aracın şoförü ile görüştü. Şoför aracın vardiya usulü çalıştığını ve diğer şoförün bir önceki gün aracı bıraktığını ancak kendisi gittiğinde yerinde bulamadığını beyan etti.



35 SUÇ KAYDI VAR



Çalışmaların devamında görüntülerden otobüsü çalan şahsın eşkâli belirlendi ve A.V.C. (33) olduğu tespit edildi. Polis şüpheli şahsı Kartal İlçesi Uğur Mumcu Mahallesindeki ikametinde yakalandı. "Kasten Yaralama", "Gasp", "Uyuşturucu Ticareti", "Otodan Hırsızlık" suçlarından toplam (35) adet suç kaydı olduğu öğrenildi.





"ARAÇ LAZIMDI ALDIM"



Şahsın emniyetteki ilk ifadesinde; "araca ihyacım vardı onun için aldım geri vermeye fırsatım olmadı" dediği ileri sürüldü.